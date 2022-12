Il risultato in diretta live di Sassari-Olimpia Milano, sfida valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di coach Bucchi ha collezionato solo due vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, ma in casa fin qui ne ha persa solo una, e contro la corazzata Virtus Bologna. Ora l’avversaria è l’altra contendente numero uno allo Scudetto nonché squadra campione in carica, ma i meneghini sono alle prese con il ben noto momento di grave difficoltà, derivante più che altro dalla lunghissima serie di sconfitte in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 18:10 di domenica 4 dicembre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

