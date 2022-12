LIVE – Sassari-Napoli 86-69, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Sassari-Napoli, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante scontro diretto nella seconda metà della classifica, tra due squadre che viaggiano rispettivamente a 8 e a 6 punti. Gli uomini di coach Bucchi arrivano da una bella vittoria esterna contro Tortona nell’ultimo turno, che è coinciso con il primo successo lontano dalle mura di casa. Anche i partenopei allenati da coach Buscaglia hanno trovato i due punti nell’ultimo turno, battendo Trento per 69-58. Fin qui, i campani hanno vinto una sola volta in trasferta, contro Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 17 dicembre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

SASSARI-NAPOLI 86-69

FINE QUARTO QUARTO 86-69

40′ – Ultimi minuti in scioltezza per Sassari, che trova la seconda vittoria di fila.

37′ – Tripla di Kruslin e schiacciata di Diop. Massimo vantaggio Sassari a cui risponde Davis con la tripla. 77-63

34′ – Tripla di Bendzius, la risponde Stewart. 70-56

31′ – Jones stavolta non sbaglia e realizza il gioco da tre. Risponde Uglietti con un gran canestro. 67-53

FINE TERZO QUARTO 64-51

30′ – Jones da urlo nel finale, realizza ulteriori due canestri fondamentali per tenere a distanza Napoli, pur non completando il gioco da tre sulla sirena. 64-51

29′ – 1/2 di Jones, ma il rimbalzo di Diop regala il tentativo di Bendzius, che non sbaglia dall’arco. 60-47

28′ – Howard è on fire: arriva l’ottavo punto consecutivo con una tripla strepitosa. 56-47

25′ – Canestro di Williams e 2/2 di Kruslin. In mezzo, due canestri sbagliati da Napoli, che poi trovano la tripla di Howard. 53-42

24′ – Tripla di Uglietti, che poi aggiungi altri due punti. -10 Napoli e time out chiamato da coach Bucchi. Partenopei che sono saliti soprattutto in fase difensiva, in questi primi minuti di secondo tempo. 49-39

22′ – Avvio decisamente vivo di ripresa: quattro punti per Napoli, ma Sassari risponde subito e tiene le distanze. 47-32

FINE SECONDO QUARTO 43-28

20′ – Tripla di Bendzius e 1/2 di Diop a gioco fermo. Anche Zanotti fa 1/2, sono gli ultimi punti del primo tempo. 43-28

19′ – Fallo ingenuo di Williams, che concede anche il tecnico per proteste: Dowe fa 3/3. 39-27

18′ – Cinque punti consecutivi di Napoli, Jones in uscita da time out rimette tre possessi di distacco. 36-27

17′ – Tanta intensità ma anche tanti errori al tiro, fino alla tripla di Howard. 32-25

14′ – Errore abbastanza grossolano di Michineau, Diop in contropiede segna il +10 e costringe Buscaglia a chiamare il time out. 30-20

11′ – Jones è davvero scatenato: terzo canestro di fila, +8 Sassari. 26-18

FINE PRIMO QUARTO 22-18

10′ – La frazione si chiude con due triple: Jones risponde a Zanotti. 22-18

9′ – Gioco da tre di Robinson. 17-15

8′ – Triple di Robinson e Jones (che sembra essersi decisamente ristabilito), Napoli risponde con due canestri di Williams. 14-15

5′ – Sfida aperta con le squadre che non si risparmiano e corrono molto. Arriva anche la prima tripla, la segna Howard. 8-11

3′ – Palla persa da Dowe, Williams recupera e va a schiacciare. Lo stesso Dowe fa poi 2/2 da tiro libero per fallo di Michineau. 4-6

1′ – Il primo canestro è per i padroni di casa con la penetrazione di Robinson; Napoli risponde con Williams (dopo il rimbalzo offensivo) e Uglietti in contropiede (Bendzius stoppato da Davis). 2-4

1′ – Subito gioco fermo con Jones dolorante a terra toccandosi la caviglia: sembra essere una storta abbastanza pesante.

20:32 – Si comincia, primo possesso per Sassari.

20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Sassari-Napoli, al via tra pochi minuti.