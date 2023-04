LIVE – Pesaro-Scafati 64-72, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Pesaro-Scafati, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Con tre sconfitte consecutive, la formazione di coach Repesa era scivolata fuori dalla zona playoff, salvo tornare in ottava posizione dopo la penalizzazione a Varese. Serve comunque tornare alla vittoria, ma di fronte ci sarà una squadra agguerrita, alla ricerca di risultati importanti in ottica salvezza, dopo aver battuto Brindisi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 16 aprile sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 26^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PESARO-SCAFATI 64-72

4′ – Charalampopoulos rimette tutto pari. 58-58

2′ – Logan da tre firma il sorpasso. 56-58

1′ – Due punti per Pinkinsk. 56-55

FINE TERZO QUARTO

9′ – Thompson due su due dalla lunetta. 56-53

8′ – Kravic da due. 56-51

8′ – Due punti per Rossato. 52-50

7′ – Uno su due per Thompson dalla lunetta. 52-47

7′ – Due punti per Delfino. 52-46

5′ – Uno su due per Abdur-Rahkman dalla lunetta. 50-44

5′ – Due punti per Pinkins. 49-44

4′ – Charalampopoulos da due. 49-42

3′ – Due punti di Hannah. 44-41

3′ – Okoye ancora da tre. 44-39

3′ – Abdur-Rahkman da tre. 44-36

2′ – Okey da tre. 41-36

2′ – Abdur-Rahkman da due. 41-33

2′ – Due per Kravic. 39-33

1′ – Okoye da due. 37-33

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Due punti per Kravic. 37-31

9′ – Charalampopoulos appoggia a canestro. 35-31

8′ – Cheatham da due. 33-31

8′ – Abdur-Rahkman da due. 31-31

8′ – Charalampopoulos da due. 29-31

7′ – Tre punti per Rossato. 27.31

6′ – Abdur-Rahkman da due. 27-28

6′ – Thompson due su due da lunetta. 25-28

5′ – Cheatham da due. 25-26

5′- Tre punti per Hannah. 23-26

3′ – Tre punti per Logan. Pari. 23-23

2′ – Imbrò da due. 23-20

1′ – Da tre Rossato. 23-18

1′ – Da tre Tambone 23-15

1′ – Due punti per Daye. 20-15

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Totè uno su due da lunetta. 18-15

7′ – Charalampopoulos ancora. 17-15

6′ – Due punti per Thomspon. 14-15

6′ – Charalampopoulos due su due dalla lunetta. 14-13

5′ – Thompson fissa da due. 12-13

4′ – Charalampopoulos da due. 12-11

4′ – Pinkins due su due dalla lunetta. 10-11

3′ – Thompson da due. 10-9

3′ – Charalampopoulos in sospensione da tre. 10-7

3′ – Da tre Pinkins. Pari. 7-7

2′ – Pinkins da due. 7-4

2′ – Moretti da due. 7-2

2′ – Kravic da due. 5-2

1′ – Okoye dalla lunetta. 3-2

1′ – Charalampopoulos da tre. 3-0