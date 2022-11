Il risultato in diretta live di Pesaro-Sassari, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Repesa si sono resi fin qui protagonisti di un avvio di stagione ottimo, con quattro vittorie, tra cui quella nell’ultimo turno contro Brindisi, arrivata dopo la sconfitta contro Milano che aveva interrotto una striscia di due vittorie consecutive. Forte della miglior media punti del campionato (90,1), i marchigiani affrontano la miglior squadra come media assist (20,3 a partita), che ha una vittoria in meno e, soprattutto, fin qui non ha ancora vinto in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 27 novembre sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 8^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PESARO-SASSARI