La diretta live di Panathinaikos-Virtus Bologna, sfida valida come nona giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Le due vittorie consecutive hanno permesso alla formazione virtussina di risalire la classifica dopo un avvio in certo, sostando ora ai limiti della zona playoff. Tutto questo mantenendo anche l’imbattibilità in campionato, dove Mannion e compagni viaggiano ancora a punteggio pieno. Ora la trasferta greca contro la formazione che è attualmente il fanalino di coda del torneo, con sole due vittorie all’attivo, ma capace, tra le mura amiche, di creare grattacapi anche a Monaco e Real Madrid. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 novembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA 88-85

FINE OVERTIME

5′ – Finisce qui 88-85 Panathinaikos.

5′ – Fallo in attacco di Lundberg, ultimo possesso per il Panathinaikos.

5′ – Tripla di Williams, 86-85.

5′ – Canestro con fallo di Bacon, 82-83.

4′ – Tripla di Hackett, 80-83.

3′ – Stoppata e canestro di Goudaitis, 80-78.

1′ – Schiacciata di Jaiteh, 76-78.

FINE QUARTO QUARTO

10′ – Si va all’overtime.

10′ – La pareggia Lee a 12 secondi dalla fine, 76-76.

9′ – Tripla di Teodosic e vantaggio virtus, 74-76

7′ – Tripla di Lundberg per il -3 Virtus,

7′ – Tripla di Williams, 74-68.

6′ – Ancora Jaiteh, 71-68

5′ – Jaiteh nel pitturato, 71-66.

4′ – Penetrazione di Pajola, 69-64.

FINE TERZO QUARTO

9′ – Ancora Williams, 62-55.

9′ – Tripla di Lee, 59-55.

8′ – Tripla di Wolters e sorpasso Panathinaikos, 56-55

7′ – Gioco da tre punti per Williams, 53-55.

7′ – Mickey nel pitturato, 48-55.

5′ – Rimbalzo in attacco e canestro per Ojeleye, 45-50.

4′ – Tripla di MIckey per il +5.

1′ – 2/2 per Ojeleye, 38-45.

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Canestro con fallo di Lundberg, 35-40

8′ – Altra tripla di Lundberg, 32-38.

6′ – Tripla di Lundberg, 30-35.

4′ – Gioco da tre punti per Godaitis, 24-28.

4′ – Tripla con fallo di Bacon, 20-27.

2′ – Seconda tripla del quarto di Ojeleye e timeout Panathinaikos.

2′ – 2/2 di Lee dalla lunetta, 17-24.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Tripla di Lee, 12-19.

7′ – 2/2 in lunetta per Bako, 6-15.

6′ – Altra tripla di Hackett, 6-11.

4′ – Tripla di Hackett, 6-6.

3′ – 1/2 per Bacon in lunetta, 6-3.

1′ – Bene in attacco il Panathinaikos, 5-2.

19:55. Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il match di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna.