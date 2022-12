Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Reggio Emilia, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. A sfidarsi sono due squadre decisamente in crisi rispetto a quelli che sono i rispettivi obiettivi. Mentre in campionato la formazione di coach Messina, per manifesta superiorità, occupa il secondo posto con una sola sconfitta, in Europa il discorso è ben diverso: dopo quella sfumata all’overtime contro il Panathinaikos, le partite perse di fila sono diventate otto. Per quanto riguarda gli avversari, quella contro i meneghini sarà ufficialmente la prima partita con Dragan Sakota in panchina, con l’obiettivo di risalire la classifica. La palla a due è fissata alle ore 16:00 di domenica 11 dicembre sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

