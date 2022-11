La diretta live di Olimpia Milano-Fenerbahce, sfida valida come decima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Non c’è tempo di fermarsi dopo l’ennesima batosta, sempre al Forum: il pubblico meneghino ha fischiato sonoramente la squadra di coach Messina dopo la pessima prestazione di martedì contro l’altra squadra di Istanbul, nonché campione d’Europa in carica, l’Anadolu Efes, che ha rappresentato anche la quinta sconfitta di fila nel torneo. Persino il tecnico italiano è sembrato molto scoraggiato per una scossa che sembra proprio non arrivare, ma che è, a questo punto, vitale, per non compromettere del tutto la campagna europea. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 24 novembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA TV 10^ GIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE 72-82

FINE QUARTO QUARTO

39′ – Palla persa di Mitrou-Long e punti Fenerbahce, 68-79.

37′ – Ancora Mitrou-Long, 66-75.

35′ – Tripla di Mitrou-Long, 62-73.

35′ – Tripla di Hayes, 59-71.

34′ – Canestro con fallo di Melli, 59-68.

34′ – Schiaccia Booker per il +13, 55-68.

FINE TERZO QUARTO

29′ – Tripla di Guduric, 48-56.

26′ – 5 punti in fila per Mitrou-Long, 46-48.

25′ – Ancora Calathes, 41-45.

24′ – Sorpasso Fenerbahce, 37-40.

23′ – Pareggia il match Calathes, 37-37.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Tripla di Calathes, 35-27.

17′ – Tripla di Jeyik, 35-24.

15′ – Scappa via MIlano, 35-19.

14′ – Tripla di Hall, 31-19.

13′ – Tripla di Mitrou-Long, 28-19.

12′ – Schiaccia Jekiri, 23-19.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Alviti da tre, 19-12.

9′ – Tripla di Mitrou-Long, 16-10.

6′ – Piccolo break Milano e timeout Fenerbahce, 9-5

3′ – Tripla di Wilbekin, 3-5.

1′ – Apre il match Pangos, 3-0.

20:25 Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il match di Eurolega tra Milano e Fenerbahce.