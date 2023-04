LIVE – Napoli-Brescia 67-68 Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Napoli-Brescia, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Testa a testa molto importante nelle zone basse di classifica, visto che i partenopei hanno appena 16 punti, mentre i bresciani solo due in più. Gli uomini di coach Magro, in particolare, arrivano con il morale alle stelle dopo la vittoria contro l’Olimpia Milano, mentre i padroni di casa hanno battuto Trento. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 1 aprile sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

NAPOLI-BRESCIA 67-68



10′ – Williams da due. Il Napoli non muore mai. 69-70

10′ – Della Valle due su due dalla lunetta- 67-70

10′ – Wimbush realizza dalla lunetta. 67-68

10′ – Wimbush da tre. Napoli è incollato a 22 secondi dalla fine 66-68

10′ – Odiase uno su due dalla lunetta. 63-68

10′ – Howard due su due dalla lunetta a 39 secondi dalla lunetta. 63-67

9′- Odiase con tiro libero segnato. 61-67

7′ – Wimbush per la possibile rimonta. Dalla lunetta fa gioco del più uno. 61-66

7′ – Ancora Wimbush da tre. 60-66

7′ – Wimbush da tre. Grande partita per il giocatore del Napoli. 57-66

7′ – Howard in contropiede prova a rimanere attaccato al match. 54-66

6′ – Della Valle da tre. Dentro. 52-66

6′ – Williams la mette da due. 52-63

6′ – Gioco da tre per Odiase. 50-63

6′ – Odiase due su due dalla lunetta- 50-62

5′ – Howard da due 50-61

5′ – Odiase con una bella schiacciata- 49-61

3′ – Buon tiro in sospensione per Michineau per Napoli. 48-59

3′ – Ancora Petrucelli in contropiede e con appoggio e canestro. 44-59

3′ – Williams ultimo a mollare per Napoli. 46-57

3′ – Petrucelli per il più 13 Brscia. 44-57

2′ – Due su due per Wimbush dalla lunetta. 44-55

FINE TERZO QUARTO

8′ – Williams uno su due da lunetta. 42-55

6′ – Wimbush appoggia a canestro. 41-55

6′ – Wimbush due su due dalla lunetta. 39-55

6′ – Moss da arresto e tiro mette da due- 37-55

6′ – Due dalla lunetta per Williams. Napoli tenta di riprendere passo 37-53

6′ – Ancora Della Valle da tre. 35-53 fuga Brescia

5′ – Della Valle da tre. 35-50

5′ – Odiase da due. Brescia fugge sul 35-47

4′ – Moss da tre. 35-45.

4′ – Petrucelli da due. 35-42

4′ – Odiase con una bella schiacciata. 35-40 Brescia

2′ – Ancora Young per il Napoli. 34-38

1′ – Petrucelli da due- 32-38 Brescia

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Wimbush con un buon tiro in sospensione che si insacca. 32-36

9′ – Della Valle non sbaglia dalla lunetta. 30-36

8 ‘- Young arresto e tiro. Dentro. 30-34

8′ – Akele insacca da tre. 28-34

8′ – Stessa cosa accade per il Napoli. Wimbush uno su due da lunetta. 28-31

8′ – Cournooh mette uno su due da lunetta. 27-31

6′ – Michineau in contropiede appoggia a canestro- 27-30

5′ – Burns da due. 25-30 Brescia

5′ – Della Valle con un bel tiro da due in sospensione. 25-28

5′ – Michineau da due. Napoli a contatto 25-26

4′ – Burns appoggia la palla in rete. 23-26

4′ – Wimbush uno su due dalla lunetta. 23-24

3′ – Risponde Moss da tre- 22-24 Brescia

3′ – Young da tre. 22-21 Napoli

3′ – Massimburg da due dalla lunetta porta avanti nuovamente Brescia. 19-21

1′ – Young show al momento. Parità 19-19

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Young col gioco da quattro. Napoli a contatto 16-19

10′ – Altri due punti per Caupain. 12-19

8′ – Dellosto da tre. 12-17

8′ – Brescia in fuga. Due su due dalla lunetta da parte di Caupain. 9-17

8′ – Odiase da due- 9-15

8′ – Ancora Williams con un tiro libero segnato. 9-13

7′ – Odiase da due. Brescia sull’8-13

6′ – Da una parte all’altra. Della Valle da tre porta avanti Brescia 8-11

6′ – Wimbush da tre riporta Napoli a contatto. 8-8

6′ – Della Valle da due. Brescia va sul 5-8

5′ – Brescia con Nikolic tenta la fuga. 5-6

2′ – Petrucelli riporta avanti Brescia da due. 3-4

2′ – Arresto e tiro di Stewart. 3-2 Napoli

1′ – Kenny porta avanti Brescia. 0-2