La diretta live di Italia-Slovacchia, sfida valida come quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile. Secondo e ultimo impegno per la Nazionale guidata da coach Lardo in questa seconda finestra di partite. Dopo il recente successo contro la Svizzera, abbattuta con un nettissimo 78-29, le Azzurre rimangono sul parquet del PalaBarbuto per un match potenzialmente decisivo. Infatti, in caso di successo in questa partita e contemporanea sconfitta delle elvetiche contro il Lussemburgo, arriverà con due turni di anticipo la qualificazione alla rassegna continentale. All’andata, la Nazionale batté le avversarie odierne di misura, e lo stesso avvenne per la Svizzera contro il Lussemburgo. Ci si aspetta, quindi, ancora tanta incertezza e quindi spettacolo. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 27 novembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

