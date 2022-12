LIVE – Brindisi-Scafati 71-75, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brindisi-Scafati, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione neopromossa di coach Caja si è dimostrata fin qui una mina vagante del campionato, tanto che nelle ultime quattro partite sono arrivate tre vittorie, tra cui quella clamorosa contro la Virtus Bologna. Poi, settimana scorsa, la sconfitta contro Tortona, ma la classifica dice undicesima posizione con otto vittorie all’attivo. Poco più in alto, con una vittoria in più ecco proprio i pugliesi di coach Vitucci, che sette giorni fa sono caduti a Treviso. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di lunedì 26 dicembre sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

BRINDISI-SCAFATI 71-75

FINE QUARTO QUARTO 71-75

40′ – Gioco da tre per Pinkins e Riismaa: ancora 12″ sul cronometro. 70-74

40′ – Canestro di Bowman e cinque punti di Mascolo. Brindisi prova a riaprire la partita nell’ultimo minuto. 65-69

37′ – Tripla di Okoye, risposta immediata di Etou. Poi Butjankovs completa il gioco da tre. 58-69

34′ – Triple di Bowman ed Etou, Scafati reagisce con Thompson e Logan. 49-57

33′ – I primi punti dell’ultimo quarto arrivano a cronometro fermo: 1/2 sia per Reed che per Butjankovs. 43-51

FINE TERZO QUARTO 42-50

30′ – Il canestro di Reed chiude il parziale. 42-50

29′ – Ancora tripla di Bowman, time out Scafati. 40-46

28′ – Tripla Bowman dopo la stoppata di Burnell su Butjankovs. 37-46

27′ – Tripla Okoye. 34-46

26′ – Torna a fare punti Brindisi con il 3/3 di Riismaa. 34-43

25′ – Logan sbaglia, ma Butjankovs fa suo il rimbalzo e firma il +10 Scafati. 31-41

24′ – Stone serve Logan, che non sbaglia. 31-39

21′ – Triple di Stone e Logan, risponde Mascolo. Comincia il secondo tempo. 31-37

FINE SECONDO QUARTO 29-31

20′ – 2/2 Butjankovs, poi Reed e Stone a segno. Si va all’intervallo lungo con Scafati in vantaggio. 29-31

19′ – Tripla di Logan, risponde Reed. 27-27

18′ – Stone trova i due punti del pareggio Scafati. 24-24

17′ – Pinkins segna da due, andando a prendersi anche il rimbalzo difensivo sulla tripla sbagliata da Bowman. 24-22

16′ – Gioco da tre fallito da Stone. 24-20

15′ – Rossato in sospensione toglie tutti dall’imbarazzo; poco dopo si sblocca anche Brindisi con Riismaa. 21-18

14′ – Palle perse e continui errori al tiro: non un momento da ricordare per le due squadre. Non arrivano ancora punti in questo secondo quarto. 19-16

FINE PRIMO QUARTO 19-16

10′ – Botta e risposta Butjankovs-Perkins a chiudere il primo parziale. 19-16

8′ – Gioco da tre di Burnell, nuovo vantaggio Brindisi. 13-12

7′ – Due triple consecutive di Logan, poi 2/2 Burnell. 10-12

4′ – Okoye trova due punti in sospensione, segue il gioco da tre di Perkins; poi a segno anche Butjankovs. 8-6

3′ – Si sblocca Scafati con Logan. 5-2

1′ – Si comincia: palla a due vinta da Scafati, ma i primi punti sono per Brindisi con la tripla di Mezzanotte. 3-0

19:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Brindisi-Scafati, che comincerà tra pochi minuti.