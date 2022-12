LIVE – Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Baskonia-Virtus Bologna, sfida valida come quindicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo le due vittorie di settimana scorsa che hanno ridato morale e sollievo alla squadra di coach Scariolo dopo un periodo negativo culminato con la debacle contro l’Olympiacos, senza dimenticare il clamoroso KO contro Scafati in campionato, ecco un altro impegno molto complicato per le Vu Nere. Gli iberici, infatti, si possono tranquillamente considerare tra le squadre più in forma del momento, con una striscia aperta di quattro successi di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 22 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA TV 15^ GIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA