ATV Tennis Open, Paquet pigliatutto: “Grazie ai punti della finale giocherò gli US Open”. Sarà sfida a Wurth

by Redazione

Chloe Paquet - Foto Marco Lori

Chloe Paquet e Tara Wurth sono le finaliste della 12ª edizione dell’ATV Tennis Open, torneo ITF $60.000+H del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. In semifinale la francese si è abbattuta sulla cipriota Raluka Serban con un doppio 6-2, mentre la croata Tara Wurth ha eliminato la russa Diana Shnaider con lo score di 6-2 6-4.

Paquet vede New York – Gioia grande per Paquet, che mette da parte punti importanti per la corsa alla top 100 del ranking WTA: “Prima del match ero molto tesa perché sapevo che vincendo mi sarei più o meno garantita un posto nel tabellone principale dei prossimi US Open. Ho giocato con grande concentrazione dal primo all’ultimo colpo: sono felice di aver chiuso senza spendere troppe energie”. Nella sfida per il titolo dalla parte opposta della rete ci sarà, come detto, la croata Tara Wurth: “Non la conosco bene, l’ho osservata nel corso di questa settimana ed effettivamente gioca un gran tennis. Sarà una battaglia: nelle finali tutto può succedere”.

Wurth in top 200 WTA – Anche Wurth taglia un traguardo importante: comunque vada la finale, entrerà per la prima volta in carriera tra le prime 200 giocatrici del mondo. “Grande soddisfazione in un anno di prime esperienze – le sue parole –. A questo punto non voglio assolutamente fermarmi”. La finale di singolare è in programma alle 10.45 di domenica 17 luglio. Titolo di doppio ad Andrea Gamiz ed Eva Vedder, che nell’ultimo atto hanno battuto Estelle Cascino e Camilla Rosatello 7-5 2-6 13/11.

I risultati di sabato 16 luglio

Semifinali singolare

Tara Wurth b. Diana Shnaider 6-2 6-4

Chloe Paquet b. Raluka Serban 6-2 6-2

Finale doppio

Andrea Gamiz/Eva Vedder b. Estelle Cascino/Camilla Rosatello 7-5 2-6 13/11