Wta Toronto 2022, Camila Giorgi al secondo turno: Raducanu ko in due set

by Michele Muzzarelli 9

Camila Giorgi approda al secondo turno del torneo Wta 1000 di Toronto 2022, dopo una convincente vittoria nei confronti della testa di serie numero 9 Emma Raducanu. L’azzurra, campionessa uscente e chiamata a difendere la pesante cambiale del trionfo di Montreal 2021, si è imposta con il punteggio di 7-6(0) 6-2 dando a tratti dimostrazione di dominanza. Eloquente il parziale di sei giochi consecutivi nel finale e di 17 punti vinti negli ultimi 19. Al secondo turno Giorgi se la vedrà con Mertens, che ha battuto in due set Bondar.

La cronaca – La partita inizia con entrambe le giocatrici in evidente difficoltà al servizio, come dimostrato dai quattro break iniziali che portano il match sul 2-2. Giorgi è la prima a tenere la battuta, ma anche Raducanu con il passare dei minuti trova percentuali migliori. E’ comunque Camila a fare e disfare come nel suo stile, alternando grandi vincenti a errori gratuiti assolutamente evitabili. Un lunghissimo ottavo gioco, con Raducanu che spreca più volte la palla del 5-3, consente alla marchigiana di rimanere attaccata al set. Giorgi poi spreca un set point e si va così al tiebreak, dove però non c’è storia: 7-0 in favore dell’azzurra, che mette insieme un’impressionante serie di vincenti che non lasciano scampo alla sua avversaria.

Anche il secondo set non inizia nel migliore dei modi, visto che Raducanu si porta subito avanti 2-0 dando l’impressione di poter rientrare in partita. Niente di più sbagliato, perchè ancora una volta la britannica è incapace di confermare il break e Giorgi vince sei giochi consecutivi con un tennis a tratti davvero spumeggiante e di altissimo livello. Nel finale poi è dominio dell’azzurra, che vince 17 degli ultimi 19 punti senza lasciare scampo alla campionessa Us Open 2021.