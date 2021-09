Wta Portoroz 2021, Jasmine Paolini batte Riske e trionfa: primo titolo in carriera

by Michele Muzzarelli

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini ha vinto il torneo Wta di Portoroz, conquistando il primo titolo in carriera a livello di circuito maggiore. Una prestazione di straordinaria forza mentale e tecnica della toscana, che ha battuto la statunitense Alison Riske con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Con questa vittoria Paolini sale al numero 64 del ranking mondiale e diventa la diciannovesima italiana nella storia a conquistare un titolo Wta in singolare.

La cronaca – La partita inizia subito con break e controbreak: Paolini reagisce immediatamente e costruisce bene gli scambi da fondo campo, con un gioco propositivo e lucido, ma subisce un altro break che stavolta viene confermato da Riske. La statunitense allunga così sul 3-1, ma Paolini non si scompone e continua a disegnare bene il campo tenendo sempre una buona profondità. Arriva però un passaggio a vuoto della toscana nel settimo game, con un paio di errori gratuiti e un attacco a rete troppo azzardato che consentono a Riske di conquistare il doppio break del 5-2. Proprio però quando il set sembra chiuso, ecco che Paolini si esalta e inanella una serie di dieci punti consecutivi che consentono alla lucchese di rimettere il parziale in discussione. Impresa che riesce con grande grinta e anche con qualche concessione di Riske, che da 5-2 si ritrova 5-5.

Paolini arriva anche a due punti dal set sullo 0-30 del dodicesimo game, ma Riske si salva e porta il parziale al tiebreak. Qui però la statunitense rischia di compromettere tutto, sbagliando totalmente uno smash che porta Paolini sul 5-2 con due minibreak di vantaggio. Arriva però la reazione dell’americana, che con un sontuoso rovescio recupera e per l’ennesima volta riapre il set. Emblematico il punto del set-point, con l’ennesima difesa clamorosa a tutto cuore di Paolini che induce Riske ad un altro smash davvero sciagurato. L’azzurra chiude così sul 7-4.

Prima dell’inizio del secondo set Paolini ricorre anche ad un medical timeout, facendosi trattare la parta alta della coscia sinistra. Al ritorno in campo però l’azzurra continua ad esprimersi su livelli altissimi, con il break in apertura che viene confermato dopo aver annullato alla grande tre palle del controbreak. L’infortunio alla gamba però sembra iniziare a farsi sentire e Riske aggancia l’azzurra sul 2-2 dopo il break nel quarto game.

Per l’ennesima volta Paolini reagisce con straordinaria forza mentale e firma un game di grande qualità in risposta che vale un nuovo break di vantaggio. Sull’onda dell’entusiasmo la toscana non sbaglia più niente, a differenza di Riske che cala vistosamente di rendimento e concede un altro letale break per il 5-2 in favore dell’azzurra che chiude con grandissima personalità per la vittoria più importante della sua carriera fino a questo momento.