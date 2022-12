Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Perugia campione del mondo, battuta Trento in finale

Sir Safety Susa Perugia è Campione del Mondo 2022. I Block Devils di coach Anastasi hanno vinto il derby italiano contro il Trentino Itas Trento in quattro set (20-25, 25-23, 27-25, 25-19) con una bella rimonta dopo aver perso il primo parziale. Primo trofeo internazionale per i perugini, trascinati da Herrera e Plotnytskyi in una finale tutt’altro che semplice nella quale è stato decisivo il terzo set vinto in rimonta ai vantaggi. Per Perugia è la 20esima vittoria consecutiva tra campionato e competizioni internazionali.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE?

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

Il primo allungo del match è di Trento, che vola sul 2-5 all’inizio del primo set con Lavia e Michieletto. I ragazzi di coach Lorenzetti rimangono in vantaggio per tutto il parziale raggiungendo il massimo vantaggio sul 10-18 con un muro di Lavia, rischiando qualcosa sul 16-20 ma chiudendo senza problemi sul 20-25. Reazione Perugia nel secondo set, con subito sei punti consecutivi dal 3-3 al 9-3. Trento però non molla e rincorre i Block Devils arrivando a un solo punto di distanza sul 24-23, ma i ragazzi di Anastasi riescono a chiudere sul 25-23 grazie all’errore al servizio di Kaziyski. I trentini partono forte nel terzo parziale e volano subito sul 3-7. Perugia insegue e, dopo aver raggiunto sfiorato il pareggio sul 12-13, riesce a riportare l’equilibrio con una diagonale vincente di Herrera sul 18-18. Finale di set combattutissimo, nel quale i Block Devils hanno avuto la meglio con due punti consecutivi in chiusura per il 27-25. Dal 4-4 del quarto set Perugia è sempre avanti e domina la parte finale con quattro punti consecutivi dal 19-17 al 23-17, per poi chiudere sul 25-