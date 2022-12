Verstappen-Marquez, l’intervista doppia: “Marc un lottatore”, “Max un killer”

Max Verstappen e Marc Marquez, dieci titoli mondiali in due tra Formula 1 e MotoGP, protagonisti di un’intervista doppia pubblicata sul canale YouTube del circuito di motociclismo. Essere il più giovane vincitore di un Gp per Verstappen è qualcosa che è accaduto e basta. Vincere è sempre un gran momento, ma non ci ho nemmeno pensato”. Dello stesso avviso è Marquez: “Sono d’accordo, i record si assaporano dopo ma sono fatti per essere battuti. E’ molto meglio vincere un Mondiale”. E sulla MotoGP, l’olandese non ha dubbi: “Questi ragazzi sono dei pazzi. La velocità che raggiungono in rettilineo, mi piacerebbe provarne una, quando mi sarà permesso. Adoro guardare la MotoGP e mi piace questa varietà di case che possono vincere una gara”. La stessa domanda è rivolta a Marquez, sulla Formula 1: “Cosa mi affascina? Il modo in cui riescono a tenere la concentrazione per così tanti giri consecutivi. Riescono a guidare, parlare con il team, decidere le strategie. Come pilota non posso immaginare di fare così. Io per esempio, salvo rare eccezioni, non permetto al team di scrivermi alcuna comunicazione mentre corro”. Poi un commento sull’altro: “Marquez è un lottatore che non molla mai, è determinato e un corridore duro”. E Verstappen è “ambizioso, talentuoso ed è un killer, così come devi essere nei nostri sport”.