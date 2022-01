Sci alpino, discesa maschile Kitzbuehel 2022: vince Feuz davanti a Odermatt, Paris settimo

by Sofia Cioli

Dominik Paris - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto

Sulla Streif di Kitzbuehel è doppietta svizzera nella discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Beat Feuz trionfa con una gara pazzesca e un’altissima velocità, chiudendo in 1:56.68 nonostante un errore nella parte finale. Stesso errore per Marco Odermatt che aggancia la seconda posizione a +0.21 davanti a Daniel Hemetsberger, sull’ultimo gradino del podio a nove decimi dalla vetta, e all’altro austriaco Matthias Mayer (+0.94). Delude il diretto inseguitore di Odermatt in classifica generale Aleksander Kilde, solo sesto con una prestazione sottotono, seguito dal migliore azzurro di oggi Dominik Paris, partito a tutta nella parte iniziale di gara ma con una brutta prestazione nella seconda parte (+1.27). Tanta difficoltà nella fase di scorrimento per Christof Innerhofer, anche lui autore di una grande partenza ma solo nono +1.43, mentre Matteo Marsaglia chiude a +2.15 con un errore dopo la stradina.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA DISCESA MASCHILE KITZBUEHEL 2022

1.Beat Feuz (Sui) 1:56.68

2.Marco Odermatt (Sui) +0.21

3.Daniel Hemetsberger (Aut) +0.90

4.Matthias Mayer (Sut) +0.94

5.Johan Clarey (Fra) +1.17

6.Aleksander Kilde (Nor) +1.23

7.Dominik Paris (Ita) +1.27

8.Niels Hintermann (Sui) +1.42

9.Christof Innerhofer (Ita) +1.43

10.Daniel Danklmaier (Aut) +1.49

16.Matteo Marsaglia (Ita) +2.15

27.Guglielmo Bosca (Ita) +2.96

36.Mattia Casse (Ita) +2.69

in aggiornamento