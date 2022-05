Roland Garros 2022: Sinner garanzia, Giorgi da impazzire. Sonego ad un passo dall’impresa

by Antonio Sepe

Camila Giorgi - Foto Antonio Fraioli

Con la giornata di sabato 28 maggio volta al termine possiamo ufficialmente archiviare la prima settimana del Roland Garros 2022, secondo slam dell’anno. Sono stati infatti completati tutti i match di terzo turno ed i giocatori rimasti in gara sono appena 32 (16 uomini e 16 donne). Tra questi figurano ben tre italiani e quasi tutti i big, specialmente a livello maschile. Ma andiamo a scoprire insieme cos’è accaduto quest’oggi in una giornata particolarmente entusiasmante.

Jannik Sinner è ormai una garanzia e lo dimostra anche quando non è al meglio fisicamente. L’azzurro si è infatti svegliato con un dolore al ginocchio e ne ha risentito nel match contro McDonald. Tuttavia non lo ha voluto usare come scusa, ma soprattutto è riuscito a sbrigare la pratica in tre set. Tolti il primo e l’ultimo parziale, conquistati in maniera relativamente agevole per 6-3, il classe 2001 ha fatto un capolavoro nel secondo. Durato più di un’ora e mezza, Sinner se l’è aggiudicato al tie-break dopo aver annullato la bellezza di undici set point. Nella speranza che il fisico gli permetta di giocarsela al meglio, Jannik pensa già alla sfida di ottavi contro Rublev, sconfitto pochi mesi fa sulla terra rossa di Montecarlo. Per Sinner si tratta della terza volta consecutiva almeno agli ottavi del Roland Garros e della quinta seconda settimana in carriera a livello slam.

Se nel maschile l’Italia sorride, nel femminile fa invece i salti di gioia. Camila Giorgi ha infatti ottenuto una splendida vittoria contro Aryna Sabalenka ed ha staccato il pass per gli ottavi, raggiungendo Martina Trevisan. Per la prima volta dagli Us Open 2015, ci saranno due tenniste azzurre agli ottavi di uno slam (in quel caso furono Pennetta e Vinci e tutti sappiamo come andò a finire). La giocatrice marchigiana ha sfoggiato una prestazione divina, cedendo un primo set lottato per poi salire in cattedra e spazzare via la bielorussa con un umiliante 6-1 6-0. Per Camila si tratta del miglior risultato in carriera al Roland Garros, che si aggiunge all’imminente best ranking al termine dello slam parigino. A separare la numero uno d’Italia dai quarti sarà la russa Kasatkina. Un solo precedente tra le due, vinto dalla tennista di Togliatti.

Niente tris per l’Italia ma solo applausi per Lorenzo Sonego, ad un passo dall’impresa contro il più quotato Casper Ruud. Più precisamente, il tennista piemontese si è trovato a soli due games da una vittoria inaspettata ma allo stesso tempo meritata. Il norvegese, reduce dalla semifinale degli Internazionali d’Italia e dal titolo a Ginevra, era nettamente favorito alla vigilia. Eppure Sonego, che prima di questo torneo aveva perso otto delle ultime partite giocate, è riuscito a creargli non pochi problemi. Dopo aver perso rapidamente il primo set, ha conquistato il secondo al tie-break ed il terzo con un sonoro 6-1. Purtroppo alla fine si è dovuto arrendere, ma la speranza è che questo match possa corrispondere alle sliding doors della sua stagione. Qualcuno potrà obiettare che l’erba non sia la sua superficie preferita, pertanto questa fiducia potrebbe risultare inutile nei prossimi tornei, ma non dimentichiamo che Sonego ha raggiunto due delle sue quattro finali Atp proprio sull’erba ed è stato capace di spingersi fino al quarto turno di Wimbledon.

Nei restanti incontri, nessuna sorpresa a livello maschile, dove vincono tutti i big. Tsitsipas torna a respirare dopo le fatiche dei primi due turni e travolge lo svedese Ymer, lasciandogli appena cinque giochi. Medvedev invece si conferma terraiolo e asfalta anche un avversario ostico come Kecmanovic, che in meno di due ore di gioco è già sotto la doccia. Marin Cilic mette fine alla favola di Gilles Simon, che saluta il pubblico del Roland Garros per l’ultima volta in carriera in virtù del ritiro che arriverà a fine stagione. Molto bene anche Hurkacz, che si riscopre amante della terra rossa e supera l’ostico Goffin, mentre Andrey Rublev batte in quattro set Garin e raggiunge la seconda settimana del Roland Garros per la seconda volta in carriera.

Giornata incredibile invece nel femminile, dove sembra tutto sempre più apparecchiato per una vittoria di Iga Swiatek. La polacca è infatti l’unica Top 10 agli ottavi di finale viste le eliminazioni illustri delle sue colleghe e nessuna sembra essere in grado di fermarla. Eppure, quest’oggi la numero uno al mondo non ha passeggiato come suo solito, impiegando un’ora e mezza per piegare la resistenza di Kovinic. Al prossimo turno sfiderà la cinese Zheng. Oltre alla già citata Sabalenka, è uscita di scena anche Paula Badosa, costretta al ritiro contro Kudermetova. Chi brilla è invece Jessica Pegula, che si garantisce il debutto in Top 10, e Madison Keys, che si conferma un’animalessa da slam e batte al tie-break del terzo set Rybakina.