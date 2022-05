Roland Garros 2022, continua il sogno Trevisan: batte Fernandez, è in semifinale a Parigi

by Matteo Di Gangi

Martina Trevisan - Foto Antonio Fraioli

Continua il sogno di Martina Trevisan. La tennista toscana sconfigge in due set la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero diciassette, con lo score di 6-2 6-7(3) 6-3 e vola in semifinale al Roland Garros. Due ore e diciannove minuti di grande tensione per il risultato più importante della carriera della Trevisan. In semifinale, giovedì, Martina affronterà la vincente del derby americano che vede opposte Coco Gauff e Sloane Stephens. Con questo risultato Trevisan, da lunedì prossimo, diventerà la numero uno d’Italia scavalcando Camila Giorgi.

DATA, ORARIO E AVVERSARIA SEMIFINALE

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – L’approccio alla partita di Martina è perfetto: concentrata, reattiva e propositiva. Fernandez invece serve male nel primo game, commette un doppio fallo e concede altri due errori gratuiti che di fatto regalano il break alla sua avversaria. Martina è solida, concede le briciole alla canadese e sale sul 3-1 senza particolari patemi d’animo. Sul 3-2, al cambio campo, Fernandez chiama il fisioterapista ed il medico per un problema al piede destro: da quel momento Martina domina in lungo e in largo con la canadese in netta difficoltà negli spostamenti. Il 6-2 è inevitabile.

SECONDO SET – Fernandez prova a crederci nonostante la condizione fisica non sia al top. Ma la canadese prova a cambiare tattica e decide di fare all-in: scambi accorciati da tutto o niente. Martina rimane destabilizzata per qualche minuto, subisce il break nel quarto gioco ma è bravissima a rimettersi subito in carreggiata: riprende il break e impatta sul 3-3. La tensione sale, i games si fanno sempre più pesanti, sul 4-4 arriva il break dell’azzurra che la porta a servire per la semifinale. Nel game più importante della sua carriera Trevisan si trova sotto 0-30 ma riesce a vincere i successivi tre punti procurandosi il match point, ma Fernandez non ci sta: tira un vincente, si issa sul 40-40 e dopo piazza il controbreak. L’inerzia cambia rapidamente, Trevisan riesce ad allungare il parziale al tie-break, ma la canadese adesso mentalmente è più forte. Martina commette un paio di doppi falli, sinonimo di grandissima tensione, e cede 7-3.

TERZO SET – La reazione di Martina ad inizio terzo set è esemplare. L’azzurra non rimugina sul match point e sull’occasione persa, ma diventa propositiva e attiva per un terzo parziale tutto da giocare. Trevisan vince i primi otto punti, vola sul 3-0 e lancia un chiaro segnale alla sua avversaria. Il quarto gioco è probabilmente quello decisivo: Fernandez rimonta da 15-40, si procura una palla dell’1-3 ma alla fine Martina piazza un altro break. L’azzurra vola sul 5-0 ma qui riappaiono di nuovo i fantasmi: Fernandez accorcia sul 5-3. La tensione è altissima, l’azzurra rimonta da 15-30 e chiude con un diritto vincente. L’urlo di Martina è quello di tutta l’Italia: semifinale.