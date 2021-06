Roland Garros 2021, Roger Federer al terzo turno: Cilic cede in quattro set

Roger Federer vince ancora al Roland Garros 2021 e approda al terzo turno dello Slam parigino. Lo svizzero ha battuto Marin Cilic per la decima volta in undici incontri, con il punteggio di 6-2 2-6 7-6(4) 6-2 dopo due ore e 35 minuti di gioco. Una prestazione nel complesso solida dello svizzero, che ha servito molto bene nei momenti decisivi ad eccezione di un passaggio a vuoto nel secondo set. Un aiuto è arrivato anche dai tanti errori di Cilic, ma ad ogni modo Federer adesso se la vedrà con il tedesco Koepfer.

La cronaca – La partita si apre con un turno a zero per Cilic, mentre Federer deve subito salvare una palla break nel secondo game. Evidente il copione tattico, con entrambi i giocatori che per motivi diversi vogliono accorciare lo scambio. Il croato però paga dazio negli spostamenti e commette davvero troppi errori non forzati, specie con il dritto, concedendo così due break ad un Federer nel complesso solido e che si trova a servire in vantaggio 4-1. Lo svizzero annulla la seconda palla break nel sesto game, poi chiude il parziale con autorevolezza sul 6-2.

Il secondo set si apre con Cilic costretto ad annullare palla break, ma nel secondo game è Federer a cedere il servizio per la prima volta nel torneo: lo svizzero perde la battuta alla quarta occasione concessa, mettendo in mostra percentuali di prime inferiori a quelle bulgare sfoggiate all’esordio contro Istomin. Piuttosto evidente il calo di rendimento dell’elvetico, di cui sono sintomatiche un paio di evidenti “stecche” di rovescio nel quarto game quando Cilic non sfrutta due palle del 4-0.

Federer non sfrutta due palle del controbreak in un quinto game che si caratterizza per il warning allo svizzero. Nel mirino del giudice di sedia il tempo utilizzato da Federer per utilizzare l’asciugamano, un episodio che da vita ad un certo nervosismo anche tra i due giocatori. Alla fine lo svizzero concede un altro break che vale il 6-2 con cui Cilic rimette in equilibrio la partita.

Anche nel terzo set si susseguono le difficoltà dello svizzero, che però nel terzo game conquista il break con un bel rovescio lungolinea. Cilic riesce a rimanere attaccato al parziale annullando quattro palle del doppio break nel quinto game: su una di queste Federer si divora il punto in campo aperto. Un errore pesantissimo, perchè subito dopo arriva il break del croato per il 3-3 che rimette tutto in discussione. Da quel momento cambia ancora una volta la partita, perchè i successivi 27 punti vengono vinti dal giocatore al servizio: inevitabile quindi l’epilogo del tiebreak, dove a fare tutta la differenza del mondo è il doppio fallo di Cilic che porta Federer al minibreak del 3-1. Lo svizzero riesce a gestire con grande lucidità e chiude sul 7-4 per la gioia del pubblico dello Chatrier.

Incredibilmente è ancora un doppio fallo di Cilic a indirizzare il quarto set. Nel quarto game infatti il croato manca il campo con la seconda sulla palla break e consente a Federer si portarsi sul 3-1. La partita si chiude virtualmente in quel momento, perchè pochi minuti dopo Cilic perde ancora la battuta per il 6-2 finale.