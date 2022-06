Pallanuoto maschile, Mondiali di Budapest 2022: la Spagna batte l’Italia, prima sconfitta nel torneo per gli azzurri

by Simone Caravano

Nicholas Presciutti - Foto di Giorgio Perottino/DBM

Termina 12-14 la partita tra Italia e Spagna, valida per la Pool C della fase a gironi dei Mondiali di Budapest 2022. Vittoria importante per la Spagna quella conquistata a Sopron, che permette agli iberici di conquistare la terza vittoria nella competizione e i quarti di finale. Per l’Italia prima sconfitta nel torneo e ottavi da finale da affrontare, contro Usa o Australia, per continuare la marcia verso il titolo.

La cronaca

In avvio di partita la Spagna parte fortissima e gli azzurri fanno fatica a tenere testa al ritmo degli iberici. Gli spagnoli infatti segnano ben tre reti nei primi due minuti di gioco, con Famera, De Toro e Tahull, senza che l’Italia riesca in qualche modo a rispondere. Il primo squillo azzurro c’è dopo tre minuti, con una bella conclusione di Di Fulvio, che segna il 3-1. La Spagna però risponde subito e si porta ancora sul +3, grazie a Tauhll, che davanti a Nicosia non sbaglia. Gli ultimi gol del quarto sono quelli di Di Somma, seguito da quello di Munarriz e in chiusura dalla marcatura di Cannella.

Nel secondo quarto si vede in acqua tutta un’altra Italia, con un’intensità e decisione differente rispetto al primo parziale di gioco. Gli azzurri infatti raggiungono subito il pari con Di Somma, a cui però risponde subito Larumbe. Da questo momento in poi è dominio Italia, con cinque reti di fila e un allungo di 4 reti. Le marcature sono realizzate in ordine da Presciutti, Di Somma, Damonte, Fondelli e ancora Damonte. La serie negativa però viene interrotta da Sanahuja, abile a sfruttare un errore in uscita azzurro. A metà partita dunque il punteggio recita Italia 10 Spagna 8.

Nel terzo quarto ci sono meno reti rispetto ai due parziali precedenti, concludendosi sul risultato di 2-2. Ad aprire le marcature è Di Fulvio, a segno dopo pochissimi istanti dall’inizio del quarto. Dopo circa tre minuti è poi Munarriz della Spagna ad andare a segno, a cui però segue il gol di Luca Marziali. La rete che chiude il quarto poi è spagnola con Mallarach, a pochi secondi dalla fine fissando il punteggio sul 12-10.

Nel quarto tempo l’Italia incontra grandi difficoltà nel segnare sottoporta, permettendo alla Spagna di rimontare. Gli iberici infatti accorciano prima le distanze e poi pareggiano, grazie a Granados e Tahull. Poi si scatena Granados che segna una doppietta e chiude la partita 14-12.