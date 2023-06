Nuoto, Settecolli 2023: Ceccon domina i 50 farfalla

Terza e ultima giornata del Settecolli 2023. Con la cornice del Foro Italico gli azzurri cercano la qualificazione al Mondiale di Fukuoka, che si svolgerà dal 14 al 30 luglio 2023. Per staccare il pass non è necessario scendere sotto il tempo limite, ma sarà il direttore tecnico Cesare Butini a scegliere se il crono sarà sufficiente a consentire agli azzurri di aggregarsi alla spedizione per il Giappone. Nel caso in cui un atleta dovesse scendere il tempo limite sarebbe comunque qualificato al Mondiale. Il dt Butini convocherà tra i 30 e i 35 atleti. La comunicazione ufficiale tra due o tre giorni. Unica certezza è l’assenza della 4×200 femminile.

La sessione pomeridiana si apre con la finale dei 50 stile libero femminili. Vince la solita Sjostrom, unica ad andare sotto il 24 in 23.93. La segue la connazionale Coleman in 24.43 e l’inglese Hopkin in 24.62. La nuotatrice di Hong Kong Haughey è quarta in 24.65 davanti all’unica azzurra in gara Silvia Di Pietro in 25.14.

I due azzurri Buonaguro e De Simone non riescono a impensierire i top nella finale dei 200 dorso maschili. Gli italiani nuotano entrambi sopra i due minuti chiudendo 6° in 2:00.76 e 9° in 2:01.51. Vince la gara lo svizzero Mityukov, che domina scendendo abbondantemente sotto i due minuti facendo segnare un ottimo 1:56.56. Seguono il giapponese Takehara in 1:57.57 e l’inglese Williams in 1:59.67.

La canadese Masse vince il duello con l’inglese Shanahan nei 200 dorso femminili. La 27enne di Windsor resiste nell’ultima vasca all’avversaria e chiude in 2:08.91 con un vantaggio di poco più di mezzo secondo. Terzo posto per la giapponese Shirai in 2:10.23. Lontane le italiane con Toma settima in 2:14.10, Cenci nona in 2:15.38 e Toni ultima in 2:16.39.

Un super Ceccon vince i 50 farfalla andando sotto il 23 con un 22.84 che è il secondo crono mondiale del 2023 a 5 centesimi dal record italiano. Secondo l’ungherese Szabo in 23.13 e terzo lo svizzero Ponti in 23.27. Delusione Proud, quinto in 23.45 davanti a Piero Codia in 23.53. L’altro azzurro Gargani è ottavo in 23.60.