Montecarlo 2023: Nardi batte Vacherot e ottiene la sua prima vittoria in un main draw 1000

Luca Nardi prosegue la sua fantastica avventura nel Principato di Monaco, riuscendo a conquistare il suo primo successo a livello Masters 1000. A Montecarlo il giovane azzurro classe ’03 si impone con un duplice 7-5 sulla wild card Valentin Vacherot, sfruttando nel migliore dei modi certamente un sorteggio amico per un torneo di questa importanza. Ma giocare da super favorito non è mai facile, a maggior ragione per un ragazzo alle sue prime esperienze sul circuito maggiore. Luca, nonostante i soliti alti e bassi che condizionano i suoi incontri, è però riuscito a venirne fuori giocando bene nei momenti decisivi e ora attende il vincente di Musetti-Kecmanovic al secondo turno.

LA PARTITA – Partenza molto equilibrata, con entrambi abili nel trovare spesso la prima di servizio nel corso dei games iniziali. Nardi supera bene un momento di difficoltà, annullando una palla break sul 2-3, e nel gioco successivo trova il break alla quarta occasione utile grazie ad un doppio fallo dell’avversario. Vantaggio che dura poco, dato che il monegasco riesce immediatamente a trovare il contro-break, riportandosi in parità sul 4-4. Nell’undicesimo game Luca torna a strappare il servizio a Vacherot e chiude poi per 7-5 con l’ottima combinazione servizio-dritto.

Nardi prende subito il largo anche nel secondo parziale, trovando il break e andando in vantaggio prima per 3-1 e poi per 4-2. Qui l’azzurro non riesce a concretizzare ben tre palle break che l’avrebbero portato a servire per il match. Vacherot riusce a salvarsi e come spesso accade in questi casi poi nel gioco successivo sfrutta qualche errore di troppo di Nardi per agganciarlo sul 4-4. La striscia diventa di tre games consecutivi per il monegasco, che si porta avanti 5-4. L’azzurro nel momento decisivo non si disunisce questa volta: tiene il servizio facilmente per il 5-5, poi ottiene come nel primo set il break nell’undicesimo game e chiude facilmente con il proprio servizio per 7-5.