Internazionali d’Italia 2022: invasione azzurra al Foro Italico, lunedì con sette italiani in campo

by Antonio Sepe

Fabio Fognini - Foto Ray Giubilo

Tutto pronto per la seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2022, di scena nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Nella giornata di lunedì 9 maggio si disputeranno i match di primo turno del tabellone maschile e femminile e gli italiani in campo non si potranno contare sulle dita di una mano. Sono ben 7 i tennisti italiani che scenderanno in campo in occasione del proprio esordio nel torneo di Roma. Andiamo dunque ad analizzare le sfide in programma sui singoli campi.

PROGRAMMA E ORARI LUNEDI’ 9 MAGGIO

IL MONTEPREMI

COPERTURA TV TORNEO MASCHILE

COPERTURA TV TORNEO FEMMINILE

MAIN DRAW MASCHILE

MAIN DRAW FEMMINILE

CENTRALE – Ad aprire le danze sarà uno dei primi turni più interessanti di tutto il tabellone maschile. Il redivivo Stan Wawrinka, in tabellone grazie al ranking protetto, se la vedrà infatti con il bombardiere Opelka, semifinalista nel 2021. L’americano ha vinto l’unico precedente. A seguire sarà il turno della prima azzurra, Martina Trevisan, opposta alla cinese Zhang. Impegno alla portata per la giocatrice toscana che, trascinata dal pubblico, sogna l’accesso al secondo turno. Infine, a chiudere il programma della giornata diurna sarà l’eroe delle qualificazioni. Giulio Zeppieri, wild card last minute a causa del ritiro del suo amico Lorenzo Musetti, ha battuto prima Molcan e poi Cressy, entrambi in rimonta, per centrare un posto nel main draw. Al primo turno sfiderà il russo Khachanov, non in gran forma ma comunque favorito. La sessione serale vedrà invece protagonisti Fabio Fognini e Camila Giorgi. Il ligure sfiderà Dominic Thiem in un match che promette scintille; la numero uno d’Italia affronterà invece Ajla Tomljanovic, che pochi giorni fa ha compiuto 29 Anni.

GRANDSTAND – Tanti italiani anche sul Grandstand, dove il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, opposto all’americano Brooksby. Il giovane romano, in tabellone grazie ad una wild card, ha una grande chance visto che il suo avversario (pur avendo lo status di favorito alla vigilia) non predilige la terra rossa ed è apparso piuttosto in difficoltà nelle ultime apparizioni. A seguire toccherà a Lorenzo Sonego, chiamato a difendere la semifinale raggiunta 12 mesi fa. Il suo avversario sarà il canadese Shapovalov, che ha perso 4 degli ultimi 6 match disputati (l’ultimo contro Murray a Madrid) ma resta sempre un cliente scomodo. I due non si sono mai affrontati in carriera. Il terzo incontro di giornata è forse quello più a senso unico visto che Elisabetta Cocciaretto, sfavorita dal sorteggio, ha pescato Belinda Bencic. Impegno proibitivo per l’azzurra, a cui non manca sicuramente il talento, ma che avrà bisogno di un’impresa per avere la meglio. A concludere la sessione diurna sarà infine il confronto tra Gauff e Kerber, due giocatrici da cui si aspetta molto. Infine, spazio a Carreno Busta e Delbonis per il match della sessione serale.

PIETRANGELI – Non ci si annoierà affatto sul campo Pietrangeli, a cui potranno accedere tutti i possessori del biglietto ground. Si parte con Azarenka-Golubic, che precede un altro big match come quello tra Cornet ed Halep. Le due sfide possono sembrare a senso unico visto il blasone e l’esperienza di Vika e Simona, ma non dimentichiamo che si tratta di primi turni, in cui le incognite sono sempre presenti. Saranno invece Basilashvili ed Evans i protagonisti del terzo match di giornata, che si preannuncia molto interessante. A seguire sarà il turno del NextGen Sebastian Korda, opposto a Botic Van de Zandschulp, mentre in chiusura scenderà in campo la finalista degli Us Open 2021, Leylah Fernandez, opposta alla rientrante Pavlyuchenkova.

CAMPI SECONDARI – Tante anche le sfide interessanti programmate sui campi 1 e 2. Impegnati infatti Davidovich Fokina, recente finalista a Montecarlo, l’istrionico Bublik e l’imprevedibile De Minaur. Spazio anche a Keys, Coric e Kasatkina. Per quanto riguarda il doppio, invece, la coppia azzurra Giovine/Grymalska inaugurerà il programma sul Court 2. Occhio di riguardo infine per il Court 4, dove scenderanno in campo prima Kokkinakis e Tiafoe, opposti a Martinez/Norrie, e poi Isner e Schwartzman, che sfideranno Gonzalez e Molteni.