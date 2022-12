Calendario Running 2023, Maratone e Mezze Maratone: ecco tutte le date

Mentre il 2022 sta volgendo al termine, iniziano a delinearsi gli eventi podistici italiani del 2023 ormai alle porte, sia per quanto riguarda le Maratone che le Mezze Maratone. Andiamo a scoprire il calendario del 2023.

MEZZE MARATONE

Il primo appuntamento dell’anno nuovo, domenica 8 gennaio, sarà in Sicilia, più precisamente a Messina, con la Mezza Maratona Eufemio da Messina. Tanti saranno poi gli eventi sulla mezza distanza che seguiranno nelle settimane e nei mesi successivi, con le manifestazioni categoria GOLD concentrate tutte nel periodo tra l’inverno e la primavera. Si comincia a Verona il 12 febbraio con la Giulietta & Romeo Half Marathon, che torna nella sua tradizionale collocazione invernale, dopo il temporaneo spostamento a giugno in conseguenza della pandemia. Sempre a febbraio, domenica 25, si corre invece la Napoli City Half Marathon, mentre il 5 marzo sarà la volta della Roma Ostia Half Marathon, manifestazione apprezzatissima dagli appassionati in virtù di un percorso particolarmente scorrevole. Chiuderà il cerchio degli eventi top, un’altra gara storica, ovvero la StraMilano Half Marathon, calendarizzata il 19 marzo. Il tricolore di specialità verrà invece assegnato in occasione della Telesia Half Marathon, in programma a Telese Terme (BN) il primo ottobre.

MARATONE

Anche per quanto concerne la 42km, il primo ritrovo per gli appassionati sarà la città di Messina domenica 8 gennaio. La regione Sicilia rimarrà poi l’epicentro degli appassionati di maratona per tutto il primo mese dell’anno, che vede infatti in calendario anche la manifestazione di Ragusa. Dando uno sguardo ai quattro tradizionali eventi GOLD, si conferma la differenziazione di data tra la maratona di Roma, 19 marzo, e quella di Milano, in programma invece il 2 aprile. Resta invariata la tradizionale collocazione autunnale della maratona di Venezia, in calendario il 22 ottobre, mentre la Maratona di Firenze si correrà come da prassi il 26 novembre. La Maratona di Verona del 19 novembre sarà, infine, la sede del Campionato Italiano 2023.