Biathlon, risultati e classifica inseguimento femminile Oestersund 2 2021: vince Roeiseland, Wierer 13esima

by Deborah Sartori

Dorothea Wierer - Foto Pentaphoto

Marte Olsbu Roeiseland vince l’inseguimento femminile della seconda tappa di Oestersund, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon. La norvegese è perfetta al tiro e con un grande ultimo giro stacca la concorrenza, andando a tagliare il traguardo in 32’20″6. A completare il podio sono due francesi: Anais Bescond è seconda grazie alla pulizia al poligono, mentre Anais Chevalier-Bouchet sale sul podio nonostante un errore. Non basta invece il cuore a Lisa Theresa Hauser, che non sbaglia al tiro ma si deve arrendere nel finale per via di una forma sugli sci inferiore alle avversarie. Hanna Oberg vince la volata per il sesto posto con la sorellina Elvira, vera protagonista della gara grazie ad un passo sugli sci nettamente superiore alle altre. La migliore delle azzurre è Dorothea Wierer, 13esima con due errori, mentre Lisa Vittozzi è 20esima con 4 errori (di cui tre nella prima serie). Di seguito l’ordine di arrivo della gara.

ORDINE DI ARRIVO INSEGUIMENTO FEMMINILE OESTERSUND 2021:

Roeiseland NOR (0+0+1+0) 32:20.6 Bescond FRA (0+0+0+0) +4.8 Chevalier-Bouchet FRA (0+0+1+0) +7.0 Hauser AUT (0+0+0+0) +7.9 Preuss GER (1+0+1+0) +18.8 H. Oeberg SWE (1+0+1+1) +22.2 E. Oeberg SWE (1+0+2+1) +23.9 D. Herrmann GER (2+0+0+0) +52.9 Haecki SUI (0+1+0+0) +57.6 Alimbekava BLR (2+0+0+1) +58.7

13. Wierer ITA (0+1+1+0) +1:23.9

20. Vittozzi ITA (3+0+0+1) +2:00.8