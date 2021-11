Atp Finals Torino 2021: Hurkacz spaventa Medvedev, ma il russo trionfa in rimonta

by Antonio Sepe

Daniil Medvedev - Foto Ray Giubilo

Daniil Medvedev debutta con una vittoria alle Atp Finals 2021 di scena a Torino. Il tennista russo ha sconfitto in rimonta Hubert Hurkacz, prevalendo per 6-7(5) 6-3 6-4 dopo due ore e tre minuti di gioco. Un successo tutt’altro che facile per il numero due del mondo, che ha faticato più del previsto per imporsi anche per merito del suo avversario, all’esordio nella competizione ma piuttosto a suo agio. Medvedev attende ora l’esito della sfida Berrettini-Zverev per scoprire chi affronterà nella seconda giornata del round robin. Stesso discorso per Hurkacz.

CRONACA – Primo set dominato dai servizi e privo di grosse emozioni. L’unico sussulto si verifica nel decimo gioco, quando Hurkacz si porta sul 30-15 in risposta, a due punti dal set. Tuttavia Medvedev ottiene tre punti di fila e scaccia l’incubo break. Si giunge dunque al tie-break, dove a salire in cattedra è il polacco. Il servizio, che finora stava assistendo il russo, decide di abbandonarlo ed Hurkacz si issa sul 6-2. Nonostante qualche rischio, il polacco s’impone per 7-5 e fa suo il parziale. La risposta di Medvedev non tarda ad arrivare e l’avvio della seconda frazione è totalmente appannaggio del russo, avanti 3-0. Hurkacz non si arrende neppure per idea e tenta di ricucire lo svantaggio. Il massimo che riesce a fare, però, è portare un paio di games ai vantaggi, senza mai neanche arrivare a palla break. Il tennista moscovita si aggiudica dunque il set per 6-3, trascinando la sfida al parziale decisivo. Nella terza frazione il copione non cambia ed il break ottenuto in apertura da Medvedev scandisce i ritmi. Con il passare dei minuti i servizi tornano a fare da padroni ma la differenza rispetto ai set precedenti è che il russo concede zero. Appena tre i punti persi in battuta dal campione degli Us Open 2021, che trionfa per 6-4 e conquista una sofferta vittoria.