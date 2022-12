Atletica: Jacobs in ritiro a Dubai, Crippa in Portogallo

Il 2023 comincia in raduno per molti atleti azzurri. Il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs ha scelto Dubai come meta per i suoi allenamenti dal 29 dicembre al 28 gennaio, per preparare i primi appuntamenti della stagione indoor che culminerà negli Europei al coperto di Istanbul in programma dal 2 al 5 marzo. Dai primi giorni del nuovo anno a Tenerife, nelle Canarie, lavoreranno alcuni dei migliori azzurri dell’ultima stagione, tra cui il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara, l’argento europeo del triplo Andrea Dallavalle, il campione olimpico della staffetta e bronzo continentale dei 200 Filippo Tortu, le staffettiste della 4×100 bronzo a Monaco. In Portogallo, a Monte Gordo, si preparerà il campione d’Europa dei 10.000 Yeman Crippa con i gemelli Ala Zoghlami e Osama Zoghlami, quest’ultimo bronzo agli Europei nei 3000 siepi. Volano a Stellenbosch, in Sudafrica, l’oro olimpico della 4×100 Fausto Desalu e i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri. A Tenerife anche gli ostacolisti, ad Ancona i saltatori tra cui la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni. A Formia un gruppo di velocisti della 4×100 e 4×400. A Tirrenia i lanciatori tra cui la campionessa del mondo U20 del martello Rachele Mori, a Castelporziano i marciatori, in casa dei campioni olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Qui di seguito i raduni

Dubai, velocità, 29 dicembre-28 gennaio: Marcell Jacobs (Fiamme Oro)

Tenerife, velocità, 4-25 gennaio: Anna Bongiorni (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Johanelis Herrera (Aeronautica), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito), Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

Stellenbosch, velocità, 2-29 gennaio: Fausto Desalu (Fiamme Gialle)

Formia, velocità, 2-7 gennaio 4×100, 3-21 gennaio 4×400: Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Chituru Ali (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Alessandra Bonora (Bracco Atletica), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Mattia Donola (Carabinieri), Alessio Faggin (Fiamme Oro), Federico Guglielmi (Carabinieri), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Raphaela Lukudo (Esercito), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Pietro Pivotto (Atl. Biotekna), Wanderson Polanco (Atl. Riccardi Milano 1946), Anna Polinari (Carabinieri), Marco Ricci (Nissolino Sport), Edoardo Scotti (Carabinieri), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), Angelo Ulisse (Fiamme Gialle), Elisabetta Vandi (Fiamme Oro)

Monte Gordo, mezzofondo, 7-28 gennaio: Yeman Crippa (Fiamme Oro), Ala Zoghlami (Fiamme Oro), Osama Zoghlami (Aeronautica)

Tenerife, ostacoli, 4-25 gennaio: Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), Eleonora Marchiando (Carabinieri), Nicla Mosetti (Bracco Atletica), Linda Olivieri (Fiamme Oro), Rebecca Sartori (Fiamme Oro), Lorenzo Simonelli (Esercito)

Tenerife, salti, 4-23 gennaio: Tobia Bocchi (Carabinieri), Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle), Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), Elena Vallortigara (Carabinieri)

Ancona, salti, 8-20 gennaio: Simone Biasutti (Fiamme Gialle), Roberta Bruni (Carabinieri), Ottavia Cestonaro (Carabinieri), Dario Dester (Carabinieri), Sveva Gerevini (Carabinieri), Larissa Iapichino (Fiamme Gialle), Massimiliano Luiu (Fiamme Oro), Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), Max Mandusic (Fiamme Gialle), Rebecca Mihalescul (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Matteo Oliveri (Atl. Virtus Lucca), Jacopo Quarratesi (Atl. Livorno), Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), Asia Tavernini (Quercia Trentingrana), Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni), Alessia Trost (Fiamme Gialle), Veronica Zanon (Fiamme Oro)

Stellenbosch, lanci, 6 gennaio-2 febbraio: Leonardo Fabbri (Aeronautica), Zane Weir (Fiamme Gialle)

Tirrenia, lanci, 8-18 gennaio: Benedetta Benedetti (Esercito), Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro), Monia Cantarella (Arcs Cus Perugia), Emanuela Casadei (La Fratellanza 1874 Modena), Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), Davide Costa (Cus Genova), Cecilia Desideri (Aeronautica), Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro), Simone Falloni (Aeronautica), Giovanni Faloci (Fiamme Gialle), Diletta Fortuna (Carabinieri), Gregorio Giorgis (Atl. Avis Macerata), Alessio Mannucci (Aeronautica), Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna), Rachele Mori (Fiamme Gialle), Carmelo Musci (Fiamme Gialle), Giorgio Olivieri (Carabinieri), Roberto Orlando (Aeronautica), Daisy Osakue (Fiamme Gialle), Margherita Randazzo (Assindustria Sport), Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas), Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre)

Castelporziano, marcia, 9-20 gennaio: Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), Michele Antonelli (Aeronautica), Lidia Barcella (Bracco Atletica), Nicole Colombi (Carabinieri), Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Eleonora Dominici (Fiamme Gialle), Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946), Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), Massimo Stano (Fiamme Oro).