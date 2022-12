Hockey su ghiaccio, Mondiale U20: gli azzurrini piegano il Giappone

di Mattia Zucchiatti 15

L’Italia U20 trova la prima vittoria al Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B di hockey sul ghiaccio. Dopo il KO di ieri contro l’Ucraina, gli azzurrini superano il Giappone per 3-2 all’overtime. Filippo Rigoni firma il vantaggio. Di Alessandro Segafredo il goal vittoria, dopo il pareggio in extremis ad opera di Leo Messner. Con questi due punti l’Italia sale al quinto posto in classifica e può guardare con ottimismo alle prossime tre partite. I ragazzi di coach De Bettin torneranno sul ghiaccio mercoledì 14 dicembre, alle ore 13:00, contro la Corea del Sud.

Classifica

Ucraina 6 pts

Giappone 4

Corea del Sud 3

Polonia 2

Italia 2

Estonia 1