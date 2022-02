Crisi Ucraina, Alan Patrick lontano dalla guerra per operazione all’ernia: “Sollevato ma angosciato per miei compagni”

by Andrea Bellini

“Molte persone mi hanno chiesto dove fossi, perché non ero presente nel video con i miei compagni. Col club abbiamo preso un appuntamento con uno specialista in Germania. L’intervento è stato programmato per il giorno successivo ed è andato bene. Questa particolare situazione ha finito per tirarmi fuori da questo momento di tensione che tutti i brasiliani stanno affrontando lì”. Così Alan Patrick in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Per una fortunata coincidenza, il brasiliano dello Shakhtar Donetsk non si trova insieme ai compagni di squadra, forzatamente rinchiusi in un hotel visto lo scoppio della crisi in Ucraina dopo l’invasione della russa, per via di un’operazione all’ernia che lo ha portato a spostarsi in Germania. Sulle sensazioni che sta provando in questa situazione, Alan Patrick ha spiegato: “È un mix di sentimenti. Un sollievo essere a casa con la mia famiglia, ma ho il cuore angosciato di fronte alla situazione di amici e compagni che finiscono per essere anche la mia famiglia, condividendo con loro tutti i giorni lo spogliatoio. Spero che Dio possa prendersi cura di tutte le cose e che possano trovare soluzioni per uscirne il prima possibile. Pace per il mondo, preghiere per l’Ucraina”.