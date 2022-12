Wanda Nara e Icardi ancora insieme? L-Gante impazzisce: urla e insulti fuori dal cancello di casa dell’argentina

Una never ending story quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che si sono riavvicinati andando in vacanza alle Maldive insieme con i figli. L’ex agente, sui propri social, ha detto non essere tornata insieme al calciatore, ma le voci sul ritorno di fiamma sono insistenti e parlano anche di una nuova gravidanza. L’ultima fiamma di Wanda, il rapper L-Gante, sarebbe quindi furioso. Secondo quanto riportato da Fanpage, il cantante nei giorni scorsi si è presentato al cancello della villa della donna, dove si stava tenendo una festa. Non essendo in lista, non è stato fatto entrare e dunque è andato in escandescenza. Calci al cancello, urla, insulti, tutti all’indirizzo di Wanda. Un esaurimento nervoso in piena regola che avrebbe fatto addirittura scappare la showgirl, uscita dal garage urtando anche un’auto per la fretta.