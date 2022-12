Lutto nel mondo del golf, muore a 83 anni Kathy Whitworth: è stata la più vincente dell’Lpga Tour

Il mondo del golf piange la scomparsa ad 83 anni della statunitense, Kathy Whitworth, la giocatrice che ha ottenuto il maggior numero di successo nell’Lpga Tour. Ad annunciarlo è stato lo stesso circuito di golf femminile. La sua compagna Bettye Odle ha parlato della scomparsa di Kathy: “Kathy è morta improvvisamente sabato sera mentre festeggiava la vigilia di Natale con la sua famiglia e i suoi amici. Kathy ha lasciato questo mondo mentre viveva la sua vita, amando, ridendo e creando ricordi”.

Il commissario delll’Lpga, Mollie Marcoux Samaan, ha ricordato l’atleta scomparsa: “Il mondo del golf e il mondo in generale ha perso una delle sue donne più incredibili con la scomparsa di Kathy Whitworth. Kathy è stata una campionessa nel vero senso della parola, sia dentro che fuori dal campo da golf”. Kathy Whitworth ha conquistato il primo dei suoi 88 tornei Lpga nel 1962 e l’ultimo nel 1985. Vincitrice di sei Major, è la prima donna ad aver accumulato un milione di dollari nel circuito. Nonostante queste numerose vittorie, l’americana non ha mai messo in bacheca gli US Women’s Open.