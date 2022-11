Golf, Tiger Woods rinuncia all’Hero World Challenge per infortunio

Attraverso i propri canali social, Tiger Woods ha comunicato che non prenderà parte all’Hero World Challenge, torneo del PGA Tour in programma alle Bahamas dall’1 dicembre. L’ex numero uno del mondo, che non disputa un torneo da luglio (British Open), è stato costretto a posticipare il suo rientro per infortunio. “Ho una fascite plantare al piede destro che mi rende difficile camminare” ha spiegato Tiger Woods, che figura tra gli organizzatori dell’evento, i cui proventi andranno proprio alla Fondazione del 46enne. Si appresta dunque a volgere al termine una stagione complicata per la leggenda del golf, che ha disputato appena tre tornei.