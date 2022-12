Golf, su Sky un nuovo canale interamente dedicato: dal 12 gennaio si accende Sky Sport Golf

Importanti novità in arrivo per gli appassionati di golf, che dal prossimo 12 gennaio potranno accedere su Sky al nuovo canale interamente dedicato: Sky Sport Golf, canale 206 della piattaforma. Una lunga stagione che porterà all’appuntamento più importante e atteso del 2023, quello con la Ryder Cup, che a settembre per la prima volta si terrà in Italia.

Su Sky (e in streaming su NOW) saranno oltre 35 i tornei live nel corso della stagione: i 4 major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships – Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, che include l’Open d’Italia maschile del prossimo maggio e, come detto, il grande appuntamento del 2023, la Ryder Cup. La più importante manifestazione internazionale di golf a squadre in programma tra il 29 settembre e il 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

Si parte però con la Hero Cup, che si terrà dal 13 al 15 gennaio ad Abu Dhabi. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti spettacolare gara a squadre, con una rappresentativa formata da giocatori di Gran Bretagna e Irlanda opposta al team dell’Europa Continentale.