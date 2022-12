Golf, PNC Championship: Team Thomas al comando dopo il primo giro, Tiger e Charlie Woods inseguono

Il primo round del PNC Championship, l’evento di golf che vede venti campioni Major in campo al fianco di figli, nipoti o parenti, si è concluso con il team composto da Justin e Mike Thomas a guidare la classifica con 57 (-15). A poca distanza il team Singh e soprattutto il Team Woods, che vede protagonisti Tiger e il figlio 13enne Charlie. Con un punteggio di 59 (-13) sono vicini alla vetta e puntano ad ottenere il successo solo sfiorato nell’edizione 2021, nonostante le condizioni fisiche non ottimali del ragazzo, alle prese con un problema alla caviglia. “C’è differenza tra infortunio e dolore e quello di Charlie è solo dolore. Ci siamo divertiti molto in campo e continueremo a farlo”, le dichiarazioni di Tiger.