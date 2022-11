Golf, pallina del primo ‘hole in one’ di Tiger Woods venduta per 186.000 dollari

186.000$: è quanto incassato da Bob Gustin, che ventisei anni fa era riuscito a far sua la pallina con cui Tiger Woods, nel settembre del 1996 e al debutto da professionista negli Usa, realizzò la sua prima “hole in one” alla buca 14 (par 3) del Greater Milwaukee Open. La pallina è stata venduta durante l’evento autunnale di Heritage Auctions, casa d’aste multinazionale con sede a Dallas, in Texas. “Tutti sapevamo fosse un pezzo speciale, unico. D’altronde, durante la sua carriera da professionista Woods ha realizzato solo tre buche in uno e la prima arrivò proprio al suo debutto da professionista. E’ un pezzo da museo ed è per questo motivo che è stata venduta a quel prezzo”, il commento di Chris Nerat, sports consignment director di Heritage Auction.