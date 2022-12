Golf, DP World Tour: Paratore e Celli all’AfrAsia Bank Mauritius Open

Si chiude a Grand Baie nell’isola di Mauritius il 2022 del DP World Tour, che andrà in vacanza fino a metà gennaio. Dal 15 al 18 dicembre è in programma l’AfrAsia Bank Mauritius Open, in collaborazione con il Sunshine Tour, sesto evento del circuito continentale 2023, con due azzurri al via, Renato Paratore e Filippo Celli. Favoriti i sudafricani a iniziare da Ockie Strydom, vincitore domenica scorsa dell’Alfred Dunhill Championship. Ma occhi puntati anche sui connazionali Dean Burmester, Brandon Stone, Jaco Van Zyl, Tristen Strydom, Oliver Bekker, Thomas Aiken, Louis De Jager ed Hennie Otto. Si ripartirà il 22 gennaio con l’Abu Dhabi HSBC Championship.