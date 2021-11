Golf, Dp World Tour Championship 2021: McIlroy leader, Laporta miglior azzurro

by Davide Triolo

Francesco Laporta - Foto Federgolf

La fase iniziale del Dp World Tour Championship 2021 ha regalato spettacolo agli appassionati di golf, proponendosi come ultimo capitolo dell’European Tour 2021. Rory McIlroy sensazionale protagonista in quel di Dubai, dopo le affermazioni datate 2012 e 2015; 18 buche in apertura e score corrispondente a 65 (-7) colpi. Vantaggio rilevante nei confronti del trio formato da Joachim Brandt Hansen, Tapio Pulkkanen e Christiaan Bezuidenhout. Equilibrio presso l’Al Jumeirah Golf Estates (Earth Course, par 72), con leader McIlroy, ma tanti partecipanti speranzosi di poter ottenere il titolo a discapito del nordirlandese. Tra questi vi è certamente lo statunitense Collin Morikawa, tra i favoriti per il trionfo finale e numero 2 al mondo, attualmente quinto. Francesco Laporta migliore azzurro a Dubai, trentasettesimo: il pugliese ha firmato uno score di 71 (-1); dietro il già citato Laporta, tra gli italiani, vi è il buon Guido Migliozzi, quarantesimo con 73 (+1). Buon rendimento dei talenti nostrani, in crescendo.