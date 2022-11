Golf, DP Tour: Edoardo Molinari, Paratore e Laporta in Sudafrica. Pavan in Australia

Doppio appuntamento per il DP World Tour 2023. Tra Sudafrica e Australia, dall’1 al 4 dicembre, andranno rispettivamente in scena il South African Open Championship e l’ISPS HANDA Australian Open. In Sudafrica, dove il montepremi complessivo è di 1.500.000 dollari, dopo l’exploit del 2021 Daniel Van Tonder cercherà il bis davanti al pubblico di casa. A Johannesburg occhi puntati sugli azzurri Edoardo Molinari, Renato Paratore e Francesco Laporta. In Australia, a difendere i colori azzurri ci sarà Andrea Pavan. A Melbourne, l’australiano Matt Jones cercherà il tris di successi dopo gli exploit del 2015 e del 2019. Dovrà vedersela contro Cameron Smith, numero 3 mondiale.