Ansia nel mondo del golf: la figlia di Jane Park ricoverata in terapia intensiva

by Mattia Zucchiatti 7

Il mondo del gol è in ansia per le condizioni di Grace, figlia di Jane Park, 34enne americana che gioca sul LPGA Tour. La figlia è ricoverata in terapia intensiva dopo convulsioni e gonfiore al cervello. “Pregate per lei, abbiamo bisogno del vostro sostegno“, l’appello disperato di Jane Park. Per mostrare supporto alla statunitense e alla sua famiglia, le giocatrici del LPGA Tour indosseranno nastri rosa questa settimana al Marathon LPGA Classic, in programma da domani a domenica nell’Ohio.