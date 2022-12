Ginnastica, European Gymnastics: Pagnini entra nell’esecutivo, Casentini Membro d’Onore

Italia protagonista nella riunione che si è tenuta in Portogallo per la nomina delle varie posizioni della European Gymnastics, la confederazione continentale di ginnastica. Spicca la nomina di Marta Pagnini, che a 31 anni conquista il quarto dei sette posti riservati ai membri eletti nel Comitato Esecutivo. Sono arrivate, poi, le conferme di Diego Lazzarich come vicepresidente del C.T. dell’Artistica maschile e di Elena Aliprandi come vicepresidente della Ritmica. A queste si aggiungono le novità di Monica Darone (vicepresidente Aerobica), Maria Cocuzza (membro Artistica femminile) ed Emiliana Polini (membro nella Ginnastica per Tutti). A rappresentare la vera ciliegina sulla torta da questa giornata, è la nomina a sorpresa di Maria Cristina Casentini come Membro d’Onore.