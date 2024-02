Sanremo 2024, Mr Rain si esibirà con le Farfalle sulle note di ‘Mary’ dei Gemelli Diversi

Mr.Rain si esibirà a Sanremo con la squadra nazionale di ginnastica ritmica. Nella serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, l’artista canterà ‘Mary’ dei Gemelli diversi a più di 20 anni di distanza dalla pubblicazione, con gli stessi autori e accompagnati dalla coreografia delle ‘Farfalle Azzurre’, vincitrici del Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Ho scelto la canzone ‘Mary’ innanzitutto perché è un bellissimo pezzo, senza tempo: era bello quando è stato scritto e continua ad esserlo anche dopo più di 20 anni dalla sua uscita – spiega Mr. Rain -. È una di quelle canzoni che fanno parte del panorama musicale italiano, tutti la conoscono e la cantano. Ho fortemente voluto portare questa canzone nella serata delle cover, soprattutto per il tema che tratta, perché purtroppo la violenza sulle donne resta un argomento ancora troppo attuale di cui non si parla mai abbastanza e il palco dell’Ariston mi sembrava il luogo giusto dal quale sensibilizzare più persone possibili su un comportamento inaccettabile che va condannato in ogni modo e in ogni sede. Insieme a me e ai Gemelli Diversi ci saranno anche le ginnaste della Squadra Italiana di Ritmica, le ‘Farfalle’, che si esibiranno con una coreografia molto emozionante: da un lato la forza che trasmettono queste atlete in quanto tali e dall’altro la leggerezza e la grazia dei loro movimenti, mi sembra che possano rappresentare perfettamente i due aspetti dell’essere umano, perché dobbiamo imparare a prestare maggiore attenzione alle persone, al rispetto del prossimo, evitando qualsiasi forma di violenza, fisica o verbale. Infine, sono molto orgoglioso di avere con me delle campionesse olimpiche, eccellenze italiane, étoile internazionali e grandi donne che prenderanno parte, ad agosto, alle prossime Olimpiadi di Parigi”, ha concluso il cantante.