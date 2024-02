Sanremo 2024: le Farfalle della ginnastica ritmica sul palco con Mr Rain e Gemelli Diversi (VIDEO)

di Giorgio Billone 147

Altri ospiti sportivi a Sanremo 2024. In una serata in cui hanno interagito con Amadeus Pecco Bagnaia e Karolina Kostner, c’è addirittura spazio all’interno di una delle esibizioni in gara nella serata delle cover per una Nazionale azzurra invidiata a livello mondiale, quella delle Farfalle della ginnastica ritmica. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo hanno infatti accompagnato Mr Rain e i Gemelli Diversi in Mary, in una coreografia legata anche al tema della violenza sulle donne. Di seguito ecco il video.