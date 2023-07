Ginnastica ritmica, World Cup Milano 2023: altro oro per le Farfalle. Vince anche Sofia Raffaeli

In un Mediolanum Forum gremito e in festa per le sue beniamine l’Italia chiude alla grande l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica. In questa domenica dedicata ai concorsi individuali arrivano altri due ori per la nostra squadra. Le Farfalle dopo il successo di sabato sera nell’all-around hanno entusiasmato il pubblico meneghino con una splendida prova nell‘esercizio misto vinto con il punteggio di 32.500 davanti a Israele (32.400) e Cina (32.400). In precedenza Maurelli e compagne avevano ottenuto anche l’argento nella prova con i cinque cerchi (37.000) in cui a salire sul gradino più alto del podio è stata la formazione israeliana con uno score di 37.550, mentre il bronzo è andato alla Bulgaria con 35.500.

Ma si è tolta le sue soddisfazioni anche Sofia Raffaeli poche ore dopo il bis nella generale di questa World Cup. La 19enne di Chiaravalle nelle finali di specialità ha trionfato al cerchio con lo score di 35.900 davanti all’ucraina Viktoriia Onopriienko (35.250) e la tedesca Darja Varfolomeev (35.100). Quest’ultima si è aggiudicata le prove con la palla (Raffaeli settima) e con le clavette, con l’azzurra che in quest’ultima prova ha ottenuto l’argento. Infine, nell’esercizio con il nastro trionfa Onopriienko con l’azzurra che ha chiuso in ottava posizione.