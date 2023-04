Ginnastica ritmica, World Cup Baku 2023: splendida Sofia Raffaeli, è argento nell’All-Around

Meravigliosa Sofia Raffaeli che, nella World Cup 2023 in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan, conquista la medaglia d’argento nell’All-Around. La ginnasta di Chiaravalle sale sul podio ottenendo un totale di 129.700 ai quattro attrezzi, grazie anche alle due ottime prestazione di ieri, nella prima giornata di qualifica. Grande prova anche alle clavette poiché il punteggio di 33.350 le consente di accedere alla terza finale di specialità dopo quelle a cerchio e palla. Niente da fare, invece, per la finale del nastro che è valso a Stiliana Nikolova la vittoria del concorso generale azero con 133.800 punti. Per la bulgara si tratta del secondo successo All-Around dopo esserci riuscita in casa, nella tappa di Sòfia di inizio aprile.

Le due atlete si trovano a pari merito nella classifica generale del circuito e quindi si giocheranno il titolo nell’ultimo appuntamento di Milano (21-23 luglio). L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, allenata a Fabriano dalla sua tecnica Julieta Cantaluppi, sale a tredici medaglie conquistate nel circuito di World Cup 2023. Domani avrà la possibilità di migliorare il proprio palmares stagionale nelle finali per attrezzo, che saranno trasmesse in diretta dalle ore 10:00 su La7d (canale 29 del digitale terrestre). Sul terzo gradino del podio l’altra ginnasta bulgara, la diciassettenne Eva Brezalieva con il totale di 126.300, più di 3 punti da Raffaeli. Per quanto riguarda le altre azzurre, invece, non è stata una giornata fortunata poiché Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, rispettivamente con i punteggi di 116.300 e 109.950, si sono fermate in 18ª e 30ª posizione a causa di alcuni errori. Agiurgiuculese è attualmente la prima riserva a clavette per 5 centesimi su Brezalieva, mentre Baldassarri è terza riserva al nastro.