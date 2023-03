Ginnastica ritmica, World Cup Atene 2023: Sofia Raffaeli guida le azzurre nel primo appuntamento stagionale

La ginnastica ritmica internazionale torna in scena questo fine settimana con il primo appuntamento del circuito di World Cup 2023. Al Faliro Olympic Indoor Hall di Atene le ginnaste azzurre della ritmica saranno protagoniste da venerdì a domenica. Le Farfalle di Emanuela Maccarani e Olga Tishina sono pronte a tornare in pedana con gli esercizi ai 5 cerchi e il misto con 3 nastri e 2 palle e c’è grande voglia di rivedere in azione la campionessa del mondo in carica, Sofia Raffaeli. La giovanissima di Chiaravalle ha quattro assi nella manica, ovvero il rinnovato programma dei suoi esercizi, mostrato in anteprima nelle due tappe di Serie A, tra Cuneo e Ancona.

Presente anche Milena Baldassarri. Quattro nuove routine di assoluto livello per la miglior ginnasta italiana di sempre ai Giochi Olimpici, grazie al sesto posto di Tokyo 2021. A chiudere il terzetto FGI ci sarà anche Sofia Maffeis della Polisportiva Varese. In programma inoltre il debutto stagionale per l’Insieme composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris ad Alessia Russo, e a Giulia Segatori, all’esordio assoluto in prima squadra.