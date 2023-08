Ginnastica Ritmica, in vista del Mondiale allenamento a porte aperte per le Farfalle azzurre

Il Mondiale di Ginnastica Ritmica farà tappa in Spagna, in programma a Valencia dal 23 al 27 agosto, qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi2024. Dopo l’ottimo risultato ottenuto la Nazionale Italiana vuole mandare un messaggio alla concorrenza in vista del Olimpiadi del prossimo giugno.

La squadra azzurra di ginnastica ritmica, in ritiro a Follonica, sarà al PalaGolfo domenica 6 agosto, dalle 20.30, per un allenamento a porte aperte. Quello di Maurelli e compagne sarà un vero e proprio test, alla presenza delle più importanti giudici internazionali, in vista della sfida spagnola, quella del Campionato Mondiale di ritmica, in programma a Valencia dal 23 al 27 agosto, qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi2024. L’ingresso è gratuito.