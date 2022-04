Ginnastica ritmica, tutto pronto a Folgaria per la Final Six di Serie A1 2022

by Deborah Sartori

Milena Baldassarri - Foto Daniele Cifalà

Si avvicina la Final Six 2022 del Campionato Italia di Serie A1 di ginnastica ritmica, in programma a Folgaria dal 30 aprile al primo maggio. Le prime sei classificate di regular season si sfideranno nell’ultima tappa del Campionato per aggiudicarsi lo Scudetto. In gara dunque ci saranno Ginnastica Fabriano (campione d’Italia da cinque anni consecutivi), Raffaello Motto di Viareggio, San Giorgio ’79 di Desio, Armonia d’Abruzzo di Chieti, Udinese e Ritmica Iris di Giovinazzo. Si svolgeranno due sessioni di gara con la formula degli scontri diretti: le vincenti dei tre gironi di semifinale accederanno alla finalissima che decreterà il podio della Serie A1. Le sfide si disputeranno sui quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro.

Rivedremo quindi in pedana le migliori ginnaste italiane, fra cui Milena Baldassarri, sesta nel concorso generale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Sofia Raffaeli, storica medaglia di bronzo al cerchio nell’ultimo Mondiale di Kitakyushu in Giappone. La competizione assegnerà anche l’ultima promozione nella massima categoria: a contendersela nei play-off di Serie A2 la Polisportiva Pontevecchio di Bologna, Polimnia Ritmica Romana e Club Giardino di Carpi.

Inoltre, all’evento parteciperanno anche le Farfalle. “Siamo molto felici di tornare a Folgaria, dopo le esperienze positive delle ultime due edizioni degli assoluti di ritmica, con la final six del campionato di serie A dei piccoli attrezzi – dice Gerardo Tecchi, presidente della Federazione ginnastica d’Italia -. Federginnastica, grazie alla collaborazione dell’Alpe Cimbra, raddoppia così la sua presenza in Trentino, portando il meglio del proprio calendario nazionale sulla montagna dei campioni. Ringraziando le amministrazioni locali per l’accoglienza, aspettiamo adesso che il pubblico dei grandi eventi riempia il Palaghiaccio, facendolo sciogliere, il primo di maggio, nel calore e tra i colori della passione ginnica“.