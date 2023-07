Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli festeggia a Milano: vince la World Cup per il secondo anno di fila

Una sensazionale Sofia Raffaeli per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La giovane marchigiana si è tolta la soddisfazione davanti al pubblico di casa del Mediolanum Forum di Milano, dove questo fine settimana sta andando in scena l’ultima tappa stagionale della competizione. Sofia, che ieri aveva chiuso la prima parte di gara in testa alla classifica dopo gli esercizi con cerchio e palla, quest’oggi è stata scavalcata dalla tedesca Varfolomeev dopo le prove con clavette e nastro, ma la seconda posizione si è rivelata sufficiente per aggiudicarsi la Coppa del Mondo.

La marchigiana era arrivata a questo appuntamento meneghino appaiata alla bulgara Nikolova in classifica generale, quindi c’erano pochi calcoli da fare: bisognava arrivare davanti a lei in questa due giorni di concorso generale individuale. E Sofia è riuscita nell’obiettivo, piazzandosi seconda con il punteggio complessivo di 136.700 dietro alla tedesca Darja Varfolomeev che ha chiuso a 137.200. Terza, appunto, la bulgara Stiliana Nikolova, alla quale non sono bastati i 135.050 e superata quindi al fotofinish. Più indietro Milena Baldassarri, tredicesima con 121.850, e l’esordiente Viola Sella, 31esima con 113.050.

Stasera spazio alle Farfalle, mentre Sofia Raffaeli tornerà in gara domani per le finali individuali prima di concentrarsi verso i Mondiali in programma a Valencia il prossimo mese e in cui dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.