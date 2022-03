Ginnastica ritmica, Serie A1 2022: Fabriano verso lo Scudetto, in gara anche l’ucraina Onopriienko

by Deborah Sartori

Sofia Raffaeli (Fabriano), ginnastica ritmica - Foto Simone Ferraro/FGI

La Ginnastica Fabriano vince a Napoli, terza tappa del Campionato Italiano di Serie A1 2022 di ginnastica ritmica. Al Pala Vesuvio, la Fabriano trascinata da Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli si impone sulla concorrenza con 120.250 punti e allunga nella classifica generale con il punteggio complessivo di 240.250. Alla Final Six, in programma al Palaghiaccio di Folgaria ai primi di maggio, ci saranno anche Raffaello Motto Viareggio (230.300 punti), San Giorgio ’79 Desio (227.100), Armonia d’Abruzzo (pt. 221.950), ASU di Udine (218.850) e Iris Giovinazzo (217.050).

RISULTATI COMPLETI SERIE A1 NAPOLI 2022

Grandi applausi per la diciottenne Viktoriia Onopriienko, ucraina decima ai Giochi di Tokyo 2020, che oggi ha gareggiato per l’Armonia d’Abbruzzo dopo essere scappata da Kiev. Irina Dobrovolska, madre di Elisa, un’atleta gold del club teatino, e Claudia Simeoni, ufficiale di gara e tecnica societaria, hanno volato fino a Budapest per poi raggiungere in macchina il confine slovacco dove avevano il rendez-vous con Onoprienko e la sua allenatrice. “Sono contenta di essere arrivata qui e poter testimoniare ciò che sta succedendo in Ucraina.- ha detto Onoprienko ai microfoni di La7 -. Prego tutti i giorni per i miei connazionali, sperando che riescano a scappare da quell’incubo. Amo l’Italia e sono estremamente grata all’Armonia d’Abruzzo non solo per avermi accolto ma anche per aver aiutato con beni di prima necessità altre ginnaste come me”.

“Ho visto la presa di posizione di atlete russe del calibro di Dina e Arina Averina, che ho affrontato sulla pedana olimpica a Tokyo. Vorrei dire loro che non tutto ciò che succede viene mostrato e vorrei capissero realmente cosa sta passando la mia gente e la mia Nazione – ha proseguito la ginnasta ucraina -. Spero che tutto questo finisca il prima possibile e ringrazio tutti gli italiani che mi stanno mostrando il loro affetto e la loro vicinanza. Basta sentire il rumore assordante del pubblico qui a Napoli per capire di cosa sto parlando. Grazie davvero a tutti“.

Festeggia anche l’Eurogymnica Torino, Campione d’Italia della Serie A2. La squadra piemontese si è imposta con 223.900 punti, vince il titolo davanti alla Ginnastica Terranuova, con il complessivo punteggio di 209.050 punti (migliori due prove sulle tre disputate). Entrambi i club si aggiudicano così la promozione, mentre il terzo posto in palio nella massima serie se lo giocheranno la Pontevecchio Bologna, la Ritmica Romana e il Club Giardino di Carpi ai play-off del weekend del primo maggio a Folgaria. Rimangono in Serie A2 Fortebraccio Perugia, Estense Putinati Ferrara, Virtus Gallarate ed Evoluzione Danza di Angri. Retrocedono invece in Serie B Falciai Arezzo, Iris Firenze e Ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena.